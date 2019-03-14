Кадыров рассказал о ненависти США к его лошадям

Как отметил Кадыров, поводом для законопроекта стало расследование убийства Бориса Немцова , а самого чеченского лидера обвинили в том, что он хорошо отзывался об одном из обвиненных Зауре Дадаеве . Он отметил, что имеет «полное право на такое мнение» и безразличен к решениям американских законодателей.

Кадыров добавил, что США своей политикой стремятся «поставить Россию на колени», но у них «ничего не получится», так как у страны есть «миллионы преданных сынов». Он также обратил внимание, что документ требует отследить его активы за рубежом, однако признался, что у него никогда их не было. «В Вашингтоне ненавидят не только меня, но и моих лошадей, составляющих конкуренцию американским скакунам», — заключил Кадыров.

Палата представителей одобрила ряд документов, направленных против российской власти, в том числе резолюцию с осуждением Москвы за сокрытие подробностей об убийстве Немцова. Конгрессмены потребовали от Кремля провести международное расследование преступления, а от американских властей — ввести санкции против предполагаемых заказчиков и исполнителей.