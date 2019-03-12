В РФ ответили на призыв Европы остановить «Северный поток-2»

В России отреагировали на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2»

России отреагировали на резолюцию Европарламента с призывом остановить строительство газопровода "Северный поток — 2".

Ранее Европарламент принял документ, в котором предлагается предусмотреть возможность расширения санкций против России, ограничения доступа Москвы к финансам и технологиям, а также перестать считать ее стратегическим партнером

"Не удивлюсь, если в мае избиратели стран Европы и правда изрядно почистят ряды нынешнего антиевропейского Европарламента", — написал Косачев в Facebook.

"В целом документ выглядит весьма безнадежно. Европарламент элементарно не готов к диалогу и к защите позиции лицом к лицу с нами, российскими парламентариями, и попросту боится фактов и альтернативного мнения", — отметил сенатор.

"Мы давно наблюдаем процесс утраты Европарламентом политической самостоятельности и пренебрежения задачей по развитию правового поля Европы на основе демократии", — сказал он.

По мнению депутата, Европарламент исправно выполняет функцию "американского рупора" в Европе, транслируя антироссийскую риторику и формулируя необоснованные обвинения и требования в отношении Москвы.

"Намерение ввести новые санкции против нашей страны и "остановить проект "Северный поток — 2" звучит эхом американских угроз в отношении России и газового проекта, в котором задействованы ведущие страны Европы", — резюмировал Железняк.

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев в разговоре с RT заявил, что призывы помешать строительству "Северного потока — 2" идут против энергетической безопасности Европы.

По его словам, изношенность проходящих через Украину сетей, а также ненадежность с ее стороны хорошо известна канцлеру Германии Ангеле Меркель и европейским партнерам.

Европейский парламент принимает решение с целью ублажить Соединенные Штаты, выиграть политические бонусы, это никак не связано с реальностью", — отметил депутат.

Шхагоев подчеркнул, что альтернатив российскому газу у Европы в ближайшее время нет. Парламентарий выразил уверенность, что прагматичность европейцев и настойчивость России в этом деле принесет свои плоды.

Кто поддерживает "Северный поток — 2"

В поддержку "Северного потока — 2" выступает Германия, которая подчеркивает исключительно коммерческий характер проекта.

За строительство газопровода также высказывалась Австрия, заинтересованная в надежности доставки голубого топлива.

Кроме того, проект поддерживает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.

Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром" . Российский концерн профинансирует строительство наполовину, вторую половину средств обязались предоставить европейские партнеры — Shell , OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

На прошлой неделе "Газпром" сообщил, что уже построил 818 километров труб — это ровно треть общей протяженности газопровода.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Из перечисленных стран оператору "Северного потока — 2" осталось получить разрешение на строительство только от Дании.