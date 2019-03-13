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В России утвердили закон, который поможет совсем отказаться от пенсий 

Ura.Ru + ещё 1 14 минут назад
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Граждане предпенсионного возраста будут получать алименты от детей и бывших супругов. Выплаты смогут получать мужчины начиная с 60 лет и женщины с 55 лет. Законопроект Госдума приняла 12 марта в окончательном чтении. Ранее эксперты в разговоре с «URA.RU» высказывали мнение, что подобные поправки готовят россиян к полной отмене пенсий.
«Сегодня право взыскать алименты есть только у тех, кто достиг пенсионного возраста. Данный законопроект сохраняет в данном случае такое право с 55 лет для женщин, с 60 лет для мужчин», — цитирует замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева «Российская газета». Авторы законопроекта считают, что инициатива максимально защитит права на социальное обеспечение граждан предпенсионного возраста.
Опрошенные «URA.RU» эксперты предполагали, что такого рода изменения ведут к полной отмене пенсий. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринной указывал, что данный законопроект перекладывает часть социальных обязательств с государства на детей пожилых россиян. А депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин уверен, что государство будет индексировать пенсии за счет уменьшения количества пенсионеров. Также он считает, что поправки — это попытка оправдаться перед населением и перенести ответственность за содержание пожилого человека на него самого и его семью.
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Комментарии1
Политика , Олег Шеин , Андрей Исаев , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , "Российская газета"
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