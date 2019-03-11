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Чиновников могут спровоцировать на взятку при помощи мгновенных переводов 

Ura.Ru
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Система быстрых переводов по номеру мобильного телефона может сыграть злую шутку с чиновниками: любой, кто знает номер госслужащего, может отправить ему на счет до 600 тысяч рублей и при этом написать слово «взятка». При этом, получатель денег не сможет отказаться от перевода, так как ни в одном банке страны нет опции «не принимать деньги».
Журналисты «Известий» ради эксперимента перечислили по номеру мобильного телефона 10 рублей главе Казначейства России Роману Артюхину, а затем созвонились с ним. «Вы перечислили по номеру моего телефона? Ужас, ужас, кошмар. Безобразие, безобразие… Да, мне пришли 10 рублей, — подтвердил Артюхин. — Я правильно понимаю, надо разбирательство устроить? Безобразие, кошмар какой-то».
Впрочем, юристы говорят, что факт взятки нужно еще доказать, но тем не менее спровоцировать госслужащих таким образом на получение взятки будет очень легко — еслина карту вдруг поступит крупная сумма денег, ее появление нужно будет объяснить. Как рассказал изданию юрист Дмитрий Горбунов. при любой сомнительной операции чиновник будет вынужден ходить в банк, чтобы писать заявление о том, что поступили средства неизвестного происхождения.
Систему быстрых платежей запустили в России с 28 февраля, пока в нее вошли 12 банков, но вскоре планируют подключиться еще 100 кредитных организаций.
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Политика , Общество , Дмитрий Горбунов , Роман Артюхин , газета "Известия"
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