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В Госдуме призвали Европу склонить США к возвращению к ДРСМД 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Сплочённость Европы должна быть продиктована не мнимой агрессией России, а необходимостью принуждения США к возвращению к ДРСМД, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее президент Латвии Раймондс Вейонис заявил в интервью немецкому журналу Spiegel, что Европе необходимо средство "устрашения", чтобы Россия однажды не напала на какую-нибудь европейскую страну.
"Сплочённость Европы в данном случае должна быть продиктована не какой-либо мнимой агрессией России, а сплочённость Европы должна быть продиктована необходимостью принуждения США к возвращению к договору РСМД, чтобы Европа не оказалась полигоном", — сказал РИА Новости Швыткин.
Парламентарий подчеркнул, что Россия не собиралась и не собирается ни на кого нападать.
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Политика , Армия , Госдума , РИА Новости , Spiegel , Латвия , США
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