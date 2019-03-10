В Госдуме призвали Европу склонить США к возвращению к ДРСМД

Сплочённость Европы должна быть продиктована не мнимой агрессией России , а необходимостью принуждения США к возвращению к ДРСМД, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее президент Латвии Раймондс Вейонис заявил в интервью немецкому журналу Spiegel , что Европе необходимо средство "устрашения", чтобы Россия однажды не напала на какую-нибудь европейскую страну.

"Сплочённость Европы в данном случае должна быть продиктована не какой-либо мнимой агрессией России, а сплочённость Европы должна быть продиктована необходимостью принуждения США к возвращению к договору РСМД, чтобы Европа не оказалась полигоном", — сказал РИА Новости Швыткин.

Парламентарий подчеркнул, что Россия не собиралась и не собирается ни на кого нападать.