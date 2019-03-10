Госдеп нашел оправдание мине в багаже американского дипломата в Шереметьево

Госдепартаменте США прокомментировали инцидент в московском аэропорту Шереметьево , где в субботу сотрудник американского посольства в России пытался провести в багаже мину со взрывателем; представитель ведомства в оправдание заявил, что пассажирам ничто не угрожало.

«Ситуация была исчерпана, и этому человеку было позволено покинуть Россию после того, как объект (мина — прим. ВЗГЛЯД) был изъят из его багажа», — подчеркнул представитель Госдепа.

Напомним, МИД России сообщил, что утром в субботу сотрудник американского посольства попытался пронести мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. В дипломатическом ведомстве подчеркивали, что Вашингтон старается протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около российских границ, но и изнутри.

Сам посол пояснял, что хотел взять снаряд «для личной коллекции».