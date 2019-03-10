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Госдеп нашел оправдание мине в багаже американского дипломата в Шереметьево 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Госдепартаменте США прокомментировали инцидент в московском аэропорту Шереметьево, где в субботу сотрудник американского посольства в России пытался провести в багаже мину со взрывателем; представитель ведомства в оправдание заявил, что пассажирам ничто не угрожало.
Американского дипломата поймали с миной в Москве
Представитель американского внешнеполитического ведомства сказал ТАСС, что упомянутый дипломат благополучно покинул территорию России.
«Ситуация была исчерпана, и этому человеку было позволено покинуть Россию после того, как объект (мина — прим. ВЗГЛЯД) был изъят из его багажа», — подчеркнул представитель Госдепа.
Напомним, МИД России сообщил, что утром в субботу сотрудник американского посольства попытался пронести мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. В дипломатическом ведомстве подчеркивали, что Вашингтон старается протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около российских границ, но и изнутри.
Сам посол пояснял, что хотел взять снаряд «для личной коллекции».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о небывалом инциденте в Шереметьево.
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Политика , Видео , МИД , Госдеп США , Аэропорт Шереметьево , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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