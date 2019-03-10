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Британское издание отказалось извиняться перед послом РФ 

News.ru + ещё 7 36 минут назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Alberto Pezzali
Руководство редакции британского еженедельника Mail On Sunday считает, что для извинений перед российским послом Александром Яковенко за свой материал, в котором была приведена недостоверная информация о якобы произошедшем его выдворении из США в 1986 году, нет никаких объективных причин.
Об этом в субботу сообщили в российском диппредставительстве, комментируя письменный ответ из издания.
«В письме говорится, что редакция газеты не считает уместным извиняться за свой материал, в котором проводилась мысль, что посол Александр Яковенко в 1986 году якобы был выслан из США за «шпионскую деятельность». Мол, достаточно опубликованного в газете опровержения», — говорится в распространенном посольством коммюнике, цитируемом ТАСС.
В посольстве РФ выразили разочарование позицией издания и отметили, что подобные пассажи говорят о прогрессирующей деградации британской журналистики, которая в последнее время от объективной подачи новостей перешла к производству фейков, следуя в форватере антироссийской риторики своего правительства.
Mail On Sunday ранее утверждало, что проведенное ей расследование указывает на то, что Яковенко якобы был агентом советской разведки, когда работал в постоянном представительстве СССР при ООН в 1980-х годах. И был выслан из США по обвинению в шпионаже.
Российский МИД обвинил британский таблоид в клевете и потребовал принести публичные извинения главе российской дипмиссии в Лондоне, писал News.ru.
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Комментарии6
Политика , Александр Яковенко , МИД , ООН , ИТАР-ТАСС , США
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