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В Госдуме потребовали объяснений от США из-за мины у американца в Шереметьево 

Газета.Ru 20 минут назад
В Госдуме потребовали объяснений от США в связи с обнаружением мины у американского дипломата в аэропорту Шереметьево, передает ФАН.
Работника американского посольства задержали с миной в багаже в Шереметьево
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин заявил, что данный инцидент требует расследования и проверки.
"Мина не могла просто так случайно оказаться в багаже дипломата; тем более он не мог не знать, что подобный груз представляет опасность для многих людей", — говорится в сообщении.
Он также выразил надежду, что представители США дадут удовлетворительные ответы на вопросы "откуда эта мина взялась, вследствие чего оказалась в багаже, какую цель имели те, кто затеял эту провокацию".
Ранее в МИД России заявили, что в багаже у сотрудника американского посольства в аэропорту Шереметьево была обнаружена минометная мина.
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Политика , США , МИД , Госдума , Аэропорт Шереметьево
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