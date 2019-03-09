В Госдуме потребовали объяснений от США из-за мины у американца в Шереметьево

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин заявил, что данный инцидент требует расследования и проверки.

"Мина не могла просто так случайно оказаться в багаже дипломата; тем более он не мог не знать, что подобный груз представляет опасность для многих людей", — говорится в сообщении.

Он также выразил надежду, что представители США дадут удовлетворительные ответы на вопросы "откуда эта мина взялась, вследствие чего оказалась в багаже, какую цель имели те, кто затеял эту провокацию".