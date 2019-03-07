Назвавший пенсионеров «алкашами» депутат оказался миллионером

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Депутат, назвавший пенсионеров «алкашами и тунеядцами», оказался миллионером. Парламентарий объяснился с народом 

Ura.Ru 1 час назад
Депутат-единорос Волгоградской областной думы Гасан Нибиев, который назвал получателей маленьких пенсий «тунеядцами и алкашами», за 2016 и 2017 годы заработал порядка 70 миллионов рублей.
Как сообщается на сайте волгоградской Думы, доход парламентария в 2016 году был равен 55 млн рублей, в 2017 году он заработал 14 млн рублей. В собственности депутата находятся две квартиры площадью 130 и 47 квадратных метров. Не менее солидное имущество и у супруги депутата: квартира в 230 квадратных метров, участок восемь соток, а также несколько нежилых помещений. С 2004 по 2016 годы Нибиев работал гендиректором ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Набиев после общественного резонанса решил принести публичные извинения. «Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсий», — цитирует ТАСС заявление депутата. Он отметил, что брал в качестве примера работников предприятия, на котором ранее работал сам, «что, конечно же, некорректно в данном случае». «при прежней пенсионной системе так сложилось, что люди, которые работали мало, и те, кто работал, не покладая рук, зачастую получают сейчас практически одинаковую и довольно скромную пенсию», — говорит парламентарий, подчеркивая, что считает такую систему несправедливой.
Как ранее писало «URA.RU» в «Единой России» осудили слова депутата. В ближайшее время на заседании будет поставлен вопрос о пребывании депутата в рядах партии. Депутат ранее заявил, что минимальную пенсию получают лишь тунеядцы и люди с алкогольной зависимостью.
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Комментарии143
Политика , Видео , Общество , Единая Россия , ИТАР-ТАСС
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