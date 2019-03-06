Скандал в Госдуме: что не так с Орешкиным?

Володин прервал выступление «неподготовленного» Орешкина

Орешкин пришел в Госдуму на «правительственный час», посвященный приоритетам социально-экономического развития России в среднесрочной перспективе и реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

Володин задал министру вопросы о действиях, которые предпринимаются для роста экономики, о реализации нацпроектов и сроках реализации поручений из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

На сайте Думы утверждается, что министр не смог назвать объемы средств, направленных на госпрограммы и нацпроекты.

После этого Володин решил, что Орешкин не готов к «конкретному» разговору. Он посоветовал ему выступить в Думе еще раз и рассказать именно о приоритетах развития экономики. Министр согласился. Новый «правительственный час» с Орешкиным должен состояться в конце марта-начале апреля.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что Госдума впервые за 20 лет прямо на пленарном заседании перенесла выступление министра. Он назвал «саботажем» отсутствие у министра данных о деньгах, направленных в регионы на реализацию нацпроектов.

Депутат Валерий Рашкин заявил в твиттере, что такое произошло впервые на его памяти. Он добавил, что «уже после доклада министра отчёт был перенесён».

В соцсети «ВКонтакте» опубликовали отрывок записи «правительственного часа». На видео Володин заявил, что в парламенте «из уважения друг к другу стараются как-то не обострять, но это неправильно», так как «время требует другого».

По данным РБК, Орешкин заявил Володину, что может «ответить за каждую копейку» проекта о малом и среднем бизнесе и проекта о производительности труда. При этом он признал, что есть проблемы «общей картины»: всех нацпроектов, графика их исполнения и графика достижения результатов в 2019 году. Он добавил, что вопросы нужно задавать не только ему, а многим членам правительства, ответственным за все нацпроекты.