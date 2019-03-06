Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин раскрыл планы иностранных спецслужб на Россию 

Lenta.ru + ещё 10 51 минуту назад
Иностранные спецслужбы хотят увеличить свое влияние на происходящие в России процессы, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Об этом сообщает ТАСС.
«Всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера», — сказал глава государства.
Он отметил важность работы контрразведки и необходимость надежной защиты значимых для России сведений, передает РИА Новости.
По словам президента, в 2018 году в России была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов зарубежных спецслужб. Органы контрразведки, как полагает глава государства, действовали «результативно и наступательно».
Путин также затронул тему борьбы с терроризмом. Он подчеркнул, что несмотря на результативную работу ФСБ по срыву планов террористических группировок, потенциал для подготовки атак все еще сохраняется. В России остается высоким число предотвращенных терактов, их около 20 за год, рассказал глава государства.
Коллегия ФСБ ежегодно проходит в штаб-квартире спецслужбы на Лубянке. Путин возглавлял это ведомство в 1998-1999 годах.
Последние новости
Скандального министра прогнали с трибуны Госдумы В США захотели закончить войну в Афганистане На Украине рассказали о разработке «плана Б» по транзиту газа
Комментарии35
Политика , Видео , Владимир Путин , ФСБ , РИА Новости
Читайте также
Видео
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Зеленский «расстрелял» депутатов Рады из автоматов
Украина В мире
В Новороссийск зашли корабли ВМС Турции
Оружие Армия
Скандал в Госдуме: что не так с Орешкиным?
Политика Статьи
Путин оценил ситуацию с выходом США из ДРСМД
Политика
Япония обстреляла астероид в космосе
Технологии Наука
Путин раскрыл планы иностранных спецслужб на Россию
Политика
Скабеева в дорогой обуви взбесила россиян
Общество Экономика
«Начальник» Зеленского сделал громкое заявление
Украина В мире
Мать и брата Дудя избили в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение