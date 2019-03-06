Российский депутат обвинил в проблемах малоимущих самих малоимущих

Депутат Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия» Гасан Набиев заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши», которые сами виноваты в своем материальном положении. Об этом сообщает ИА «Высота 102».

Заявление было адресовано депутату от КПРФ Михаилу Таранцову. На заседании Волгоградской областной думы тот отметил, что реальный прожиточный минимум в регионе и стране в целом составляет около 20 тысяч рублей против официальных 8,5 тысячи.

По мнению Набиева, пенсии в размере 7-8 тысяч рублей получают те, кто нормально не работал, но имел возможность «стать нормальным человеком». Те, кто был занят на предприятиях, получают от 16 до 20 тысяч рублей, считает он.

Внеочередное заседание Волгоградской областной думы было посвящено обсуждению проекта федерального закона о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. После принятия Госдумой этого документа малоимущие пенсионеры будут получать дополнительно около 700 рублей.

Как сообщает издание, согласно декларации о доходах и имуществе, за 2017 год бывший гендиректор волгоградской структуры «Газпрома» Набиев заработал почти 14 миллионов рублей. Он является собственником трех квартир.