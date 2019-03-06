Созрел ли Лукашенко идти «под Россию»

Процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся, посетовал президент Белоруссии Александр Лукашенко и выразил готовность пересмотреть подходы к объединению, как предлагает российская сторона.

«На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще», — заявил Лукашенко.

Глава государства пожаловался на барьеры, препятствия и ограничения на территории ЕАЭС для белорусских субъектов хозяйствования, тогда как перед содружеством ставились задачи по созданию общего рынка и выработки равных условий. При этом он отметил, что Москве Минску необходимо еще раз проанализировать, где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать.

«Грузовик» вместо «легковушки»

На самом деле, лидер Беларуси, который всегда умел хорошо торговаться, конечно, лукавит. Процесс интеграции вовсе не поворачивается вспять, а продолжает продвигаться вперед, хотя и не очень быстро, считают российские эксперты. Но конструкция, которая была положена в основу Евразийского союза (изначально не слишком жизнеспособная), не выдерживает давления текущих обстоятельств.

«Это либеральная конструкция четырех свобод, которая не работает в Европе, которая могла очень ограниченно сработать в отношении Евразийского союза, и уж точно не может сработать в условиях санкционной войны. Те принципы, которые в новых условиях работать не могут, создают сложности. Условно говоря: проектировали легковую машину и думали, что этого будет достаточно, а тут необходим полноценный грузовик», — поясняет доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Очевидно, что сегодня эту структуру необходимо дополнять, например, разумным протекционизмом, который обеспечил бы приоритет белорусской и российской промышленной продукции на евразийских просторах, добавляет эксперт. Поэтому такого рода пересмотр, конечно, нужен. И если он будет конструктивный, и каждая из стран сможет продавить свои интересы, все окажутся в выигрыше.

«Тем более что белорусские интересы формулируются очень просто — это индустриальная идентичность Евразийского союза. Это как раз то, от чего выиграли бы все. Особенно сегодня, когда протекционизмом увлекаются те же США. Понятно, что делать вид, что это не нужно, и что это вчерашний день, наверное, неразумно», — рассуждает политолог.

Директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев напоминает, что есть две интеграционные платформы — Евразийский союз, куда входит пять стран, и союзное государство России и Белоруссии, договор о котором был подписан в 1999 году. Многие его положения — калька с ЕС , есть и нестыковки, а некоторые вещи просто устарели.

«Соответственно, России и Белоруссии надо определиться: мы интегрируемся в рамках пятерки или в рамках союзного государства», — отмечает аналитик.

Он полагает, что в конечном итоге победит именно союзное государство, и в этом случае можно дойти вплоть до конфедерации. Кстати, сейчас главой союзного государства формально является Лукашенко, а его бюджет составляет порядка 100 млн долларов. Но надо понимать, что у России и Беларуси абсолютно разные модели экономики. В республике — рыночный социализм. Они действительно маленькие, при этом имеют свою гордость, но, безусловно, сильно зависят от России через цены на нефть и государственные займы.

По словам эксперта, в рамках союзного государства есть много полезных вещей, о которых широкая публика не знает. Например, человек с российским медицинским полисом может прийти в минскую поликлинику, его примут и обслужат.

«Я думаю, что надо смотреть на дела, а не на заявления. Лукашенко торгуется, чтобы выбить для Беларуси максимально льготные условия. Его можно понять. Но понятно, что и Россия будет ставить свои условия. Прежде всего, это приватизация ведущих белорусских предприятий в пользу России. Посмотрим, чем закончится текущий год», — предлагает аналитик.

Кто деньги печатать будет?

Ранее президент Белоруссии высказался в поддержку единой валюты союзного государства, но при этом подчеркнул, что такая денежная единица должна быть наднациональной. И в этом он совершенно прав, считают эксперты.

По сути, речь идет о создании аналога евро. К слову, первым идею такой валюты для стран СНГ предложил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев летом 1994 года во время выступления в МГУ

Но в этом случае должны быть независимые эмиссионные центры, как в ЕС. Там их шесть с понятной системой контроля, не существует монополии, но учитывается экономический вес каждого из игроков. Вопрос в том, готова ли к такому раскладу сама Россия.

«Беларусь никогда не была против единой валюты, но всегда напоминала, что союз базируется на принципах равенства. В 2001 году именно Россия оказалась не готова к двойному контролю над эмиссионным центром», — вспоминает Коктыш.

Единая валюта — это единый рынок товаров, услуг и капитала не на словах, а не деле. И не стоит забывать о том, что с момента распада СССР прошло 25−30 лет, и за это время в Казахстане и Беларуси успели сформироваться самостоятельные политические нации, их надо уважать.

«И мы должны идти путем ЕС, и в идеале прийти и к единой валюте, и к единой армии, и к единой внешней политике. Навязывание рубля партнерам по СНГ — это неправильно», — поддерживает белорусского президента Разуваев.

В то же время, по его словам, вся схема наднациональной валюты будет работать только в том случае, если в этом объединении присутствует Казахстан. Без него действительно проще перевести Беларусь на российский рубль, дав Минску гарантии, что ЦБ страны будет иметь определенный лимит на собственную эмиссию российской валюты.