Реанимация договора РСМД возможна только по инициативе США, но на основе диалога, а не монолога "исключительной" державы, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Леонид Красов.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.
"Все зависит от американской стороны. Захотят они садиться за стол переговоров с нами по реанимации этого договора — мы будем готовы сесть и детально обсудить, решить все проблемные вопросы. Но хотелось бы также сказать, что игры в одни ворота Россия не допустит", — сказал Красов РИА Новости.
"Это должен быть не монолог "исключительной" державы США со всем миром и в том числе с Россией, а это должен быть диалог. Договор — это диалог между двумя и более странами. Если американскую сторону беспокоит то, что другие страны, пока мы были скованы этим договором, получили некое развитие, развивали свое вооружение и военную технику в этом направлении, давайте создадим не двусторонний, а многосторонний договор. Мы готовы, но напомню слова президента, об этом также говорили министр иностранных дел и министр обороны, Россия больше не будет стучаться в закрытые двери", — подчеркнул депутат.
Он также отметил, что Россия больше не будет как когда-то "пытаться догнать и перегнать Америку", так как в ее распоряжении есть новейшее вооружение.
"У нас ныне совершенно другой подход в этом направлении. Наши вооружение и военная техника должны стрелять как можно дальше, поражать точнее и соображать быстрее. Мы не копья будем создавать, а те комплексы вооружения, которых нет ни в одной армии мира, с совершенно иными характеристиками и, может быть, иным принципом действия, но это будут те образцы, которых нет ни в одной армии мира. Мы не будем гнаться за количеством, мы будем гнаться за качеством", — добавил парламентарий.