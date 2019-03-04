Реанимация ДРСМД возможна только по инициативе США, считают в Госдуме

Реанимация договора РСМД возможна только по инициативе США , но на основе диалога, а не монолога "исключительной" державы, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Леонид Красов.

"Все зависит от американской стороны. Захотят они садиться за стол переговоров с нами по реанимации этого договора — мы будем готовы сесть и детально обсудить, решить все проблемные вопросы. Но хотелось бы также сказать, что игры в одни ворота Россия не допустит", — сказал Красов РИА Новости.

"Это должен быть не монолог "исключительной" державы США со всем миром и в том числе с Россией, а это должен быть диалог. Договор — это диалог между двумя и более странами. Если американскую сторону беспокоит то, что другие страны, пока мы были скованы этим договором, получили некое развитие, развивали свое вооружение и военную технику в этом направлении, давайте создадим не двусторонний, а многосторонний договор. Мы готовы, но напомню слова президента, об этом также говорили министр иностранных дел и министр обороны, Россия больше не будет стучаться в закрытые двери", — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что Россия больше не будет как когда-то "пытаться догнать и перегнать Америку", так как в ее распоряжении есть новейшее вооружение.