Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Реанимация ДРСМД возможна только по инициативе США, считают в Госдуме 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Реанимация договора РСМД возможна только по инициативе США, но на основе диалога, а не монолога "исключительной" державы, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Леонид Красов.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.
"Все зависит от американской стороны. Захотят они садиться за стол переговоров с нами по реанимации этого договора — мы будем готовы сесть и детально обсудить, решить все проблемные вопросы. Но хотелось бы также сказать, что игры в одни ворота Россия не допустит", — сказал Красов РИА Новости.
"Это должен быть не монолог "исключительной" державы США со всем миром и в том числе с Россией, а это должен быть диалог. Договор — это диалог между двумя и более странами. Если американскую сторону беспокоит то, что другие страны, пока мы были скованы этим договором, получили некое развитие, развивали свое вооружение и военную технику в этом направлении, давайте создадим не двусторонний, а многосторонний договор. Мы готовы, но напомню слова президента, об этом также говорили министр иностранных дел и министр обороны, Россия больше не будет стучаться в закрытые двери", — подчеркнул депутат.
Он также отметил, что Россия больше не будет как когда-то "пытаться догнать и перегнать Америку", так как в ее распоряжении есть новейшее вооружение.
"У нас ныне совершенно другой подход в этом направлении. Наши вооружение и военная техника должны стрелять как можно дальше, поражать точнее и соображать быстрее. Мы не копья будем создавать, а те комплексы вооружения, которых нет ни в одной армии мира, с совершенно иными характеристиками и, может быть, иным принципом действия, но это будут те образцы, которых нет ни в одной армии мира. Мы не будем гнаться за количеством, мы будем гнаться за качеством", — добавил парламентарий.
Последние новости
Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД Теща против свекрови. Ученые выяснили, от какой бабушки больше пользы Россия приступает к спасению Венесуэлы
Комментарии2
Политика , Армия , Оружие , Владимир Путин , Госдума , РИА Новости , США
Читайте также
Видео
Уже поздно: в РПЦ «похоронили» россиян
Общество
Пескова оперировали пять часов
Шоу-бизнес Общество
Хаматова поблагодарила Горбачева за перестройку
Общество Политика
В США раскрыли «секрет» российского «Посейдона»
Армия Оружие
Пушков влез в скандал с «чиновником-скотобазником»
Наука и техника Социология
Названа официальная причина смерти Децла
Шоу-бизнес
Европа нанесла «удар» по Сирии
В мире
Путин решил судьбу ДРСМД
Политика Армия
Не успокоятся: Украина снова требует «Евровидения»
Украина Статьи
МиГ-29 разбился в Польше
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение