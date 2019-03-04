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Из России в Венесуэлу вылетел еще один загадочный самолет 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Globallookpress.com
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines совершил полет из Москвы в столицу Венесуэлы Каракас. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на данные ресурса Flightradar24.
Как следует из опубликованной на сайте информации, Boeing 777 вылетел в Каракас из московского аэропорта Шереметьево в ночь с 28 февраля на 1 марта. Приземлившись в Венесуэле, авиалайнер простоял там полдня, а затем направился в аэропорт Энтеббе в Уганде, где совершил посадку 2 марта.
В тот же день Boeing 777 вылетел на остров Занзибар (Танзания), откуда 3 марта вернулся в Венесуэлу. Затем, утром 4 марта, самолет вновь направился в Уганду.
Что или кого перевозил самолет, не уточняется.
Ранее внимание СМИ привлек другой Boeing 777, который 28 января вылетел из Москвы в Каракас и вернулся в российскую столицу 31 января. Подобный интерес к данному рейсу был связан с тем, что между Россией и Венесуэлой нет прямого авиасообщения. Выдвигались предположения о том, что на самолете в Венесуэлу перебрасывали бойцов российских частных военных компаний. В Кремле эту информацию опровергли, президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался комментировать данную тему.
Кроме того, высказывалась версия о том, что на прибывшем в Каракас из Москвы самолете планировалось вывезти не менее 20 тонн золота, но и она не нашла подтверждения.
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Комментарии5
Политика , Латинская Америка , Николас Мадуро , Boeing , Аэропорт Шереметьево , Венесуэла , Москва , Уганда
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