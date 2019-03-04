Указ Путина: «Надежды на спасение нет»

Эксперт об указе Путина: «Надежды на спасение договора по РСМД нет»

Военный эксперт Антон Лавров прокомментировал изданию «Московский комсомолец» перспективы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) после решения США России приостановить в нем участие.

По словам Лаврова, надежды на спасение ДРСМД нет, поскольку США с самого начала не скрывали, что не заинтересованы в его сохранении. Эксперт также отметил, что отказ от ДРСМД наверняка повлечет за собой новую гонку вооружений.

«… Надежды на спасение договора по РСМД нет. США совершенно не скрывали того, что они в этом не заинтересованы, и России ничего не оставалось, кроме как тоже приостановить свое участие в нем. Речь действительно идет о новой гонке вооружений, но локального характера, конкретно в этой области. Как по крылатым, так и по баллистическим и гиперзвуковым ракетам между Россией и США намечается противостояние», — заявил Лавров.

При этом, как отметил эксперт, «отказ от ДРСМД никак не меняет того факта, что обе стороны способны друг друга гарантированно уничтожить одними межконтинентальными ракетами без всякого участия новых ракет».