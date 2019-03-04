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Орешкин заявил, что ему было бы интересно поработать президентом 

RT на русском + ещё 14 1 час назад
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ему было бы интересно поработать в должности президента России.
«Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания», — сказал Орешкин в ходе общения со слушателями академии журналистики «Коммерсанта».
При этом он добавил, что «главное, конечно же, это не интерес, главное — есть ли польза для страны и людей».
По его мнению, работа президента «абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки».
«Понятно, что чем выше уровень, тем больше нагрузка. И, если ты хочешь реально что-то сделать для страны, эта нагрузка сумасшедшая», — сказал Орешкин.
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Политика , Видео , В мире , Общество , Экономика , Максим Орешкин
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