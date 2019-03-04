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Захарова заявила, что украинцами управляют «ряженые» 

РИА Новости 49 минут назад
Трагедия Украины заключается в том, что за последние более чем два десятилетия страной управляют не серьезные политики, а ряженые, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Трагедия Украины заключается в том, что на протяжении всех более чем двух десятилетий независимости и суверенитета этого государства, там не нашлось ни одного серьезного политика, который бы думал о стране глобально и действовал, исходя из интересов народа. Это ряженые. Это люди, которые берут внешние атрибуты национального государства и, прикрываясь ими, проводят просто антиукраинскую политику. И это большая трагедия украинского народа", — сказала Захарова в интервью "Комсомольской правде".
По мнению представителя МИД РФ, украинцы — это великий народ, давший миру огромное количество великих людей. "Это и ученые, это и деятели культуры, искусства, это полководцы. Это великий народ. Но это народ, который был предан собственными политиками", — полагает представитель российского дипведомства.
Как подчеркнула Захарова, сейчас самое главное в том, чтобы украинский народ обрел у власти людей, которые "хотя бы на момент своего срока пребывания у руля думали не о своих личных интересах, не о своих карманах, не о своих клановых амбициях, а действительно о народе Украины".
Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 кандидата. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным последнего опроса, составляет 12,1%.
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Политика , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Мария Захарова , МИД , Комсомольская правда
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