Захарова заявила, что украинцами управляют «ряженые»

Мария Захарова. Трагедия Украины заключается в том, что за последние более чем два десятилетия страной управляют не серьезные политики, а ряженые, заявила официальный представитель МИД РФ

"Трагедия Украины заключается в том, что на протяжении всех более чем двух десятилетий независимости и суверенитета этого государства, там не нашлось ни одного серьезного политика, который бы думал о стране глобально и действовал, исходя из интересов народа. Это ряженые. Это люди, которые берут внешние атрибуты национального государства и, прикрываясь ими, проводят просто антиукраинскую политику. И это большая трагедия украинского народа", — сказала Захарова в интервью "Комсомольской правде".

По мнению представителя МИД РФ, украинцы — это великий народ, давший миру огромное количество великих людей. "Это и ученые, это и деятели культуры, искусства, это полководцы. Это великий народ. Но это народ, который был предан собственными политиками", — полагает представитель российского дипведомства.

Как подчеркнула Захарова, сейчас самое главное в том, чтобы украинский народ обрел у власти людей, которые "хотя бы на момент своего срока пребывания у руля думали не о своих личных интересах, не о своих карманах, не о своих клановых амбициях, а действительно о народе Украины".