Кадыров напомнил Кремлю о своей незаменимости

Глава Чечни Рамзан Кадыров подвёл промежуточные итоги 12-летнего нахождения на своём посту. Промежуточные — потому, что кавказский лидер недвусмысленно намекнул: готов сохранять руководство над регионом столь долго, сколь это возможно.

«Пока в моей груди бьётся сердце, я буду упорно трудиться во благо нашего народа и Отечества — России!» — патетично восклицает Рамзан Ахматович в своём Telegram.

И перечисляет свои многочисленные заслуги, которые ёмко объединяет выражением «Мы совершили чудо», не забыв упомянуть при этом имя отца Ахмат-Хаджи Кадырова, а также президента Владимира Путина, в поддержке которому Рамзан Ахматович неоднократно признавался.

По словам чеченского президента, 12 лет тому назад, когда он пришёл к власти, в республике было множество проблем, начиная с террора и заканчивая плачевной ситуацией на рынке труда. Сейчас же, отмечает Кадыров, регион стал одним из самых безопасных и стабильных.

«Мы разгромили международный терроризм, в разы сократили безработицу, привлекли многомиллиардные инвестиции, поставили на рельсы устойчивого развития промышленность и АПК, обеспечили достойные условия для бизнеса, вдохнули новую жизнь в образование и здравоохранение. И это только начало», — прогнозирует он.

Опрошенные News.ru политологи сошлись во мнении, что Рамзан Кадыров не просто так хвалится своими успехами, а направляет недвусмысленные послания Москве, сообщая о своей нужности и фактически незаменимости.

По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России Павла Салина, каждое заявление Кадырова — это «поддерживающий пиар».

«Такие сигналы господин Кадыров посылает постоянно. Понятно, что подобного рода посты — это не проявление всплеска эмоций, а именно сигнал Кремлю, но этот сигнал не выбивается из ряда предыдущих», — указал политолог.

Эксперт отметил, что положение Рамзана Кадырова на российской политической арене остаётся стабильным. У него есть много оппонентов как среди либерального лагеря, так и среди силовиков, но им не под силу состязаться с региональным лидером, напрямую решающим вопросы с самим президентом.

«Когда в последние годы регионам, в том числе и северокавказским, начали урезать финансирование, то Чечню этот процесс не затронул. Сейчас Кадыров ещё раз напомнил, в том числе и Путину, что в Чечне всё хорошо, и это его личная заслуга, а если Кадырова будут теснить, то это станет головной болью для Москвы», — объяснил Салин.

В свою очередь, политолог Дмитрий Орешкин не исключил, что очередное выступление Кадырова связано с недавним скандалом со списанием долгов за газ жителям Чечни. В январе чеченский суд обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» простить гражданам региона задолженность за голубое топливо.

Ситуация тогда вызвала возмущение как у политиков, так и у простых россиян. Даже Генпрокуратура сочла списание долга необоснованным. Потом скандал принялись потихонечку заминать, но есть большие подозрения, что никакие долги с чеченцев так и не будут взысканы.

Орешкин обратил внимание, что Чечня годами не платила за газ, но ситуация не выходила в публичную плоскость. Теперь же вышла — и, возможно, не без участия самого Рамзана Кадырова. Однако, в данном случае попытка публично приподнять свой статус не удалась.

«Все, кто понимают, как устроена российская власть, отдают себе отчёт, что Кадыров эту игру проиграл. И теперь он просто повышает ставки», — предположил Орешкин.

По его словам, в Кремле, скорее всего, никак не отреагируют на заявление Кадырова. Если Москва признает заслуги Кадырова и фактически попросит его продолжать работу на своём посту, у одиозного политика будет повод попросить дополнительные дотации из бюджета или дополнительные территории, отрезанные у ближайших регионов (например, у Ингушетии). В отставку, конечно, Кадырова в ближайшее время не отпустят, поскольку в таком случае он постарается максимально затруднить управление республикой своему преемнику.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов не исключает, что Кадыров решил подчеркнуть различия между Чечнёй и другими регионами Северного Кавказа, где происходят различного рода эксцессы.

«Сейчас довольно активно ведётся антикоррупционная кампания в этих субъектах. Кое-где неспокойно из-за противоречий между представителями местных элит. Кое-где даже ещё даже существуют экстремистские группировки. На этом фоне, Чечня действительно представляет собой благополучное образование на территории России», — указал политолог.

Кадыров, как умный человек, демонстрирует Кремлю не только свою эффективность, но и лояльность. Всё это позволит ему сохранять руководящие позиции ещё довольно долго время.