Губернатор Красноярского края поблагодарил Колобкова

«Мы прошлой весной говорили о необходимости инфраструктуры, таких как Сопка, Радуга и другие. Для города это мощная инновационная зона, мы планируем сделать её доступной для людей. Спасибо за поддержку, советы», — сказал губернатор края Усс.

«Сегодня был исполком ФИСУ, он всегда проводится накануне универсиады. Самое главное — открыть Универсиаду. Если будет, как мы планировали, то Универсиада пройдет на высшем уровне», — сказал в ходе встречи Колобков.

Он также отметил, что в делегации сборной России наибольшее количество человек — из Красноярского края.

«Из 280 человек самое большое количество представляет Красноярск», — приводит слова Колобова корреспондент News.ru.

Колобков также отметил, что объекты, которые были возведены для Универсиады в Красноярске, должны будут функционировать для общественности.

«Все, что мы делаем, не только для профессиональных спортсменов. Мы это делаем для людей. Мы должны поменять психологию общества. Будем и дальше продолжать вас поддерживать. Объекты должны будут использоваться для массового спорта. За исключением профессиональных, например — трамплина для фристайла», — заключил министр спорта.

Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта.