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Губернатор Красноярского края поблагодарил Колобкова 

News.ru + ещё 8 8 часов назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Министр спорта Р Ф Павел Колобков провёл встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом. В ходе беседы стороны обсудили рабочие вопросы по предстоящему открытию Универсиады, спортивным объектам и их дальнейшему развитию.
«Мы прошлой весной говорили о необходимости инфраструктуры, таких как Сопка, Радуга и другие. Для города это мощная инновационная зона, мы планируем сделать её доступной для людей. Спасибо за поддержку, советы», — сказал губернатор края Усс.
«Сегодня был исполком ФИСУ, он всегда проводится накануне универсиады. Самое главное — открыть Универсиаду. Если будет, как мы планировали, то Универсиада пройдет на высшем уровне», — сказал в ходе встречи Колобков.
Он также отметил, что в делегации сборной России наибольшее количество человек — из Красноярского края.
«Из 280 человек самое большое количество представляет Красноярск», — приводит слова Колобова корреспондент News.ru.
Колобков также отметил, что объекты, которые были возведены для Универсиады в Красноярске, должны будут функционировать для общественности.
«Все, что мы делаем, не только для профессиональных спортсменов. Мы это делаем для людей. Мы должны поменять психологию общества. Будем и дальше продолжать вас поддерживать. Объекты должны будут использоваться для массового спорта. За исключением профессиональных, например — трамплина для фристайла», — заключил министр спорта.
Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта.
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Комментарии
Политика , Криминал , Происшествия , Александр Усс , Павел Колобков , Красноярский Край
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