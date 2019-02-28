Путин заявил о стабилизации ситуации в Сирии

Ситуация в Сирии стабилизировалась, существуют отдельные очаги террористов, но они подавляются, в ближайшее время это произойдет окончательно, сказал президент РФ Владимир Путин

"Ситуация стабилизировалась, существуют еще отдельные очаги сопротивления террористов, но они подавляются, я думаю, это в ближайшее время произойдет окончательно", — сказал Путин журналистам.

Он отметил, что есть идлибская зона и еще не все стабильно на Правом берегу Евфрата. "Над этим нужно работать, мы вчера об этом с премьер-министром (Израиля, Беньямином Нетаньяху)… говорили", — сказал Путин