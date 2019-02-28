Пока вы спали: Нетаньяху предупредил Путина о войне

Нетаньяху предупредил Путина о войне

Действия Ирана грозят новой войной на Ближнем Востоке. Об этом, как сообщает «Московский комсомолец», президента России Владимира Путина предупредил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Накануне в Москве состоялась встреча глав государств. В ходе нее Нетаньяху заявил, что Иран «выходит из-под контроля», и это является «самой большой» угрозой стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Израильский премьер пообещал сделать «все, что от нас зависит», чтобы предотвратить воплощение намерения Ирана уничтожить Израиль в жизнь.

Индия и Пакистан воюют российским оружием

Индия и Пакистан воюют купленным в России оружием, пишут «Известия» . В ходе авиаудара в ночь с 26 на 27 февраля Индия использовала истребители Су-30МКИ, заправщики Ил-78МКИ и «летающие радары» Phalcon на базе Ил-76. Часть также использованных Пакистаном китайских истребителей JF-17 оснащена российскими компонентами, например, двигателями РД-93 и авиапушками. Кроме того, у Пакистана тоже есть Ил-78. У Индии есть почти 140 вертолетов Ми-17В-5, у Пакистана — около 20 Ми-171 и четыре Ми-35. Также Россия поставляла Индии сверхзвуковые противокорабельные ракеты «БраМос» и управляемые авиабомбы КАБ-500С-Э.

Россия вложится в Курилы

Территория опережающего развития «Курилы» может быть расширена, что пополнит российский бюджет к 2028 году более чем на 827 миллиардов рублей, рассказал «Известиям» глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов . По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен и позволит привлечь инвестиции в сферы туризма, судоремонта, строительства и рыбопереработки. Некоторые из уже запланированных объектов будут построены на острове Шикотан, на который претендует Япония. По мнению главы Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерия Кистанова, Япония воспримет строительство как «сигнал» о том, что Россия не отдаст ей этот и другие острова Малой Курильской гряды.

Из ЦБ Венесуэлы вывезли золото

Восемь тонн золота были изъяты из хранилищ Центрального банка Венесуэлы, рассказали Reuters высокопоставленные собеседники в правительстве и парламенте страны. По их словам, на прошлой неделе, когда глава ЦБ Каликсто Ортега находился за пределами страны, золото было увезено на правительственном спецтранспорте в неизвестном направлении. Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Анхель Альварадо заявил агентству, что золото будет продано другим странам.

Зеленский посадит Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко может сесть в тюрьму, если мартовские выборы выиграет актер Владимир Зеленский. Намек на это содержится в публикации на фейсбук-странице команды Зеленского. В посте содержится обещание «ответить» ныне правящим Украиной «клептократам» таким образом, что ни один из них не уйдет от ответственности за хищения.