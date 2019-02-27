США напомнили России вернуть Крым 

Полуостров Крым — территория Украины и должен быть возвращен под украинский контроль. Об этом говорится в официальном заявлении государственного секретаря США Майкла Помпео, опубликованном на сайте Госдепа США.
Заявление озаглавлено «Крым — это Украина».
«Мир не забыл о циничной лжи, с помощью которой Россия пыталась оправдать свою агрессию и замаскировать свою попытку аннексировать украинскую территорию», — говорится в нем.
Там же Помпео отмечает, что позиция Соединенных Штатов остается неизменной — санкции против РФ не прекратятся, пока российское правительство вернет контроль над «оккупированным» полуостровом Украине и не выполнит всех пунктов Минских соглашений.
«Соединенные Штаты в очередной раз подтверждают свою несгибаемую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее признанных международной общественностью границах», — сказано в заключительном абзаце заявления госсекретаря США.
Крым был признан территорией России по результатам мартовского референдума 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва настаивает на том, что процедура проходила в соответствии с нормами международного права.