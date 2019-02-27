В Кремле заявили об угрозе отключения интернета в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США могут отключить Россию от глобального интернета, так как его «де факто» администрируют несколько компаний. Об этом сообщает Russia Today.

По словам Пескова, именно из-за этой угрозы в России принимают закон о «суверенном интернете».

«Это не связано с изоляцией и закрытием нашей страны», — подчеркнул представитель Кремля.

Он заверил, что речь идет только о защите от возможных противоправных действий.

Госдума 12 февраля приняла в первом чтении законопроект, позволяющий властям контролировать точки соединения российского сегмента интернета с остальным миром. В документе, среди прочего, предлагается создать инфраструктуру, которая позволит интернету в РФ работать в изоляции на случай угроз.

В правительстве этот законопроект раскритиковали. В отзыве кабмина говорилось, что в проекте не указано, каких именно угроз стоит опасаться России. Кроме того, новый закон потребует дополнительных расходов из бюджета.

Поправки к документу должны быть представлены до 13 марта 2019 года.

Возможность отключения России от глобального интернета обсуждалась еще в 2014 году. Песков тогда заявил, что Москва работает над защитными мерами в сфере кибербезопасности из-за «непредсказуемого поведения» Запада.