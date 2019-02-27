Небензя назвал единственную цель США в Венесуэле

«Сейчас абсолютно очевидно, что единственной целью Вашингтона в Венесуэле было и остаётся не решение проблем Венесуэлы, не забота о народе, а смена режима, включая угрозу сделать это путём военной интервенции», — сказал он.

Кроме того, он отметил, что Вашингтон и Лондон ограбили Венесуэлу на $30 млрд

«Вашингтон и Лондон только за последнее время ограбили венесуэльский народ в общей сложности на 30 миллиардов долларов в нефтяных и банковских активах», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, США пытаются довести Венесуэлу до нищенства, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции и ответственности по защите сменить неугодный им режим в Венесуэле.

Также он поблагодарил коллег из агентств ООН и их партнёров из крупных гуманитарных организаций за отказ поддержать эту политическую провокацию.

Небензя добавил, что российская сторона требует уважать границы, суверенитет и национальное единство венесуэльского народа в соответствии с уставом ООН.

Ранее сообщалось, что США представят свою резолюцию СБ ООН по Венесуэле на этой неделе.