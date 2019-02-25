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Памела Андерсон попросила Путина помочь в освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» 

ТАСС + ещё 5 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Актриса, член Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение по освобождению китообразных, которые сегодня содержаться в центре передержки под Находкой в Приморье. Письмо опубликовано на официальном сайте фонда Памелы Андерсон.
"Я пишу вам об 11 косатках и 87 белухах, которые в настоящее время находятся в неволе недалеко от Находки. Я хочу поблагодарить Правительство Российской Федерации за принятие важных мер по прекращению международной продажи этих китов Я понимаю, что окончательное решение, чтобы выпустить косаток и белух обратно в дикую природу, еще не принято и обращаюсь к вам с просьбой разрешить это и поручить освободить китов", — говорится в письме, перевод которого предоставили специалисты зоозащитной организации "Экологическая вахта Сахалина".
В письме также выражается надежда, что правительство РФ будет работать вместе с российскими экологами и международными специалистами для разработки профессионального плана по возвращению этих косаток и белух в дикую природу.
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Политика , Общество , Памела Андерсон , Владимир Путин , Правительство РФ , Находка
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