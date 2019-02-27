МИД РФ призвал Индию и Пакистан к сдержанности 

МИД России отреагировал на эскалацию напряжения между Индией и Пакистаном. В внешнеполитическом ведомстве выразили серьёзную обеспокоенность обострением ситуации вдоль демаркационной линии в Кашмире.
Дипломаты призвали обе стороны конфликта к сдержанности и активизации усилий по урегулированию разногласий мирными средствами. Российское ведомство готово оказать содействие в деле укрепления контртерорристического потенциала Нью-Дели и Исламабада, сообщается в Telegram-канале МИД РФ.
Ранее News.ru писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу со своей индийской коллегой Сушмой Сварадж. Диалог состоялся во время заседания Совета министров РФ, Индии и Китая.