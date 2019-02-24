В Госдуме высказались о «деколонизации» Украины

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что "деколонизация" Украины будет направлена против русскоязычного населения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Он при этом подчеркнул, что народную память будет сложно ликвидировать.

"Должен сказать, что удивительным образом декоммунизация идет рука об руку с русофобией. И она во многих странах идет так и шла всегда", — отметил Калашников.

Депутат добавил, что "деколонизация" Украины будет направлена на русскоязычное население.

"Мы должны сделать для себя выводы, в том числе и по предоставлению гражданства, чтобы собирать и защищать русский народ здесь, в России", — заключил Калашников.

Ранее сообщалось, что в институте нацпамяти собрались "деколонизировать" Украину.