В Госдуме призвали Порошенко не рассказывать байки о его визите в Крым

Петра Порошенко в Визит президента Украины Крым в 2014 году обернулся позорным бегством, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко Ранее на официальном сайте президента Украины было опубликовано выступление Порошенко на дебатах в Генассамблее ООН , в котором он рассказал о своей поездке в Крым в 2014 году. "Вдохновившись байками о том, как он под пулями выносил раненых с Майдана, Порошенко пошел еще дальше и свое позорное бегство из Крыма превратил в рассказ о героической миротворческой миссии — конечно же, в лучших традициях западной аудитории, на которую и рассчитан весь этот маскарад", — сказал РИА Новости Козенко. По его словам, если кто подзабыл, то есть и видеозаписи бегства от крымчан приехавшего в Симферополь "наводить порядок" Порошенко. "Тогда у страха глаза были велики, а через пять лет ему вдруг захотелось прослыть героем. Но что тогда, что сейчас он был и остается никем иным, как преступником, военным преступником. И кто он вообще такой, чтобы подвергать сомнению выбор миллионов крымчан?" — сказал депутат.