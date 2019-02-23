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В Госдуме призвали Порошенко не рассказывать байки о его визите в Крым 

РИА Новости + ещё 6 37 минут назад
Фото: EPA
Визит президента Украины Петра Порошенко в Крым в 2014 году обернулся позорным бегством, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко.
Ранее на официальном сайте президента Украины было опубликовано выступление Порошенко на дебатах в Генассамблее ООН, в котором он рассказал о своей поездке в Крым в 2014 году.
"Вдохновившись байками о том, как он под пулями выносил раненых с Майдана, Порошенко пошел еще дальше и свое позорное бегство из Крыма превратил в рассказ о героической миротворческой миссии — конечно же, в лучших традициях западной аудитории, на которую и рассчитан весь этот маскарад", — сказал РИА Новости Козенко.
По его словам, если кто подзабыл, то есть и видеозаписи бегства от крымчан приехавшего в Симферополь "наводить порядок" Порошенко.
"Тогда у страха глаза были велики, а через пять лет ему вдруг захотелось прослыть героем. Но что тогда, что сейчас он был и остается никем иным, как преступником, военным преступником. И кто он вообще такой, чтобы подвергать сомнению выбор миллионов крымчан?" — сказал депутат.
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Комментарии57
Политика , Украина , Андрей Козенко , Петр Порошенко , Генассамблея ООН , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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