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В Госдуме прокомментировали требование роста зарплат бюджетников не ниже уровня инфляции 

360tv.ru 12 минут назад
Фото: ТАСС
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева прокомментировала заявление российского президента Владимира Путина о необходимости увеличения фиксированных доходов бюджетников и пенсионеров не ниже уровня инфляции в стране. Об этом она рассказала в беседе с «360».
Гусева отметила, что были даны прямые поручения профильным комитетам.
Отвечая на вопрос о том, каким образом удастся выполнить это поручение, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам ответила, что необходимо провести расчет в разрезе каждого региона, потому что средняя зарплата у бюджетников в каждом регионе своя.
«Задача поставлена. Это не просто намерение — это задача, которую мы должны исполнить», — заявила Гусева.
Она отметила, что для этого необходимо промониторить и провести анализ, и в весеннюю сессию сдать нормативно-правовую базу, которая будет способствовать решению этой проблемы.
По словам депутата, сейчас предстоит серьезная работа
Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию заявил о том, что фиксированные доходы бюджетников и пенсионеров должны увеличиваться вместе с уровнем инфляции в стране.
По словам российского лидера, нужно сохранить достигнутое соотношение оплаты труда специалистов здравоохранения, культуры, образования и прочих бюджетных сфер со средней заработной платой по экономике регионов.
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Политика , Владимир Путин , Госдума
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