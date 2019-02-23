В Госдуме прокомментировали требование роста зарплат бюджетников не ниже уровня инфляции

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева прокомментировала заявление российского президента Владимира Путина о необходимости увеличения фиксированных доходов бюджетников и пенсионеров не ниже уровня инфляции в стране. Об этом она рассказала в беседе с «360».

Гусева отметила, что были даны прямые поручения профильным комитетам.

Отвечая на вопрос о том, каким образом удастся выполнить это поручение, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам ответила, что необходимо провести расчет в разрезе каждого региона, потому что средняя зарплата у бюджетников в каждом регионе своя.

«Задача поставлена. Это не просто намерение — это задача, которую мы должны исполнить», — заявила Гусева.

Она отметила, что для этого необходимо промониторить и провести анализ, и в весеннюю сессию сдать нормативно-правовую базу, которая будет способствовать решению этой проблемы.

По словам депутата, сейчас предстоит серьезная работа

Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию заявил о том, что фиксированные доходы бюджетников и пенсионеров должны увеличиваться вместе с уровнем инфляции в стране.

По словам российского лидера, нужно сохранить достигнутое соотношение оплаты труда специалистов здравоохранения, культуры, образования и прочих бюджетных сфер со средней заработной платой по экономике регионов.