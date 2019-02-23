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Путин заявил об уникальности новейшего оружия России 

ТК «Звезда» + ещё 15 56 минут назад
Фото: Пресс-служба президента России
Президент РФ пообещал превосходство России в военной сфере на протяжении долгого времени.
Сегодня, 22 февраля, в Кремле прошел праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества. Торжественное мероприятие открыл президент РФ Владимир Путин, Он поздравил всех с наступающим праздником и подчеркнул, что страна гордится подвигами своих воинов, а также рассказал о роли армии сегодня.
«Первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют и, я думаю, что еще долго не будут», — заявил глава государства.
Он отметил, что подобный результат удалось достичь благодаря системной, работе государства и ученых, конструкторов и оборонной промышленности.
После выступления Путина праздничную песню исполнил ансамбль имени Александрова.
Для многих этот концерт стал долгожданным поводом встретиться с сослуживцами. Повсюду — офицеры в парадной форме. Посетили праздник и юные суворовцы.
В этот день в стенах Кремля отдали дань памяти подвигам российских военных и поблагодари тех, кто сейчас обеспечивает мир и безопасность государства.
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Комментарии533
Политика , Оружие , Владимир Путин
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