Путин заявил об уникальности новейшего оружия России

Президент РФ пообещал превосходство России в военной сфере на протяжении долгого времени.

Сегодня, 22 февраля, в Кремле прошел праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества. Торжественное мероприятие открыл президент РФ Владимир Путин , Он поздравил всех с наступающим праздником и подчеркнул, что страна гордится подвигами своих воинов, а также рассказал о роли армии сегодня.

«Первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют и, я думаю, что еще долго не будут», — заявил глава государства.

Он отметил, что подобный результат удалось достичь благодаря системной, работе государства и ученых, конструкторов и оборонной промышленности.

После выступления Путина праздничную песню исполнил ансамбль имени Александрова.

Для многих этот концерт стал долгожданным поводом встретиться с сослуживцами. Повсюду — офицеры в парадной форме. Посетили праздник и юные суворовцы.

В этот день в стенах Кремля отдали дань памяти подвигам российских военных и поблагодари тех, кто сейчас обеспечивает мир и безопасность государства.