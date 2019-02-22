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Путин считает, что аналогов современных российских вооружений в мире не появится еще долго 

ТАСС + ещё 9 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Аналогов современных российских вооружений еще долго не появится в мире, убежден президент РФ Владимир Путин. С таким посылом он выступил в Большом Кремлевском дворце перед началом праздничного концерта в честь Дня защитника Отечества.
"Вы знаете, что первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют, и я думаю, что еще долго не будут [иметь]", — заявил он.
Путин подчеркнул, что это результат системных, целенаправленных мер государства, огромной, напряженной работы ученых, конструкторов, оборонной промышленности.
"Их уникальные достижения — основа успешного развития армии и флота на десятилетия вперед, а значит и безопасности и мира для России, нашего успешного, динамичного развития", — подытожил он.
Россия будет и дальше развивать оборонный потенциал
Путин заявил, что Россия, являясь миролюбивым государством, тем не менее будет продолжать развивать оборонный потенциал ради обеспечения безопасности страны.
"Россия — миролюбивое государство, мы проводим ответственную внешнюю политику, стремимся к укреплению международной стабильности, — сказал российский лидер. — Мы будем и дальше укреплять оборонный потенциал страны, развивать и совершенствовать Вооруженные Силы".
В Кремле хорошо понимают, "что современный мир сложен и противоречив, что в нем пока еще немало неразрешенных конфликтов, вызовов, угроз", — отметил президент.
"Поэтому обеспечение безопасности России, наших граждан, остается для нас безусловным приоритетом", — заявил Путин.
Президент напомнил, что за последние годы боеспособность российских военных, выучка, слаженность действий значительно выросли. Это, отметил он, подтверждено не только масштабными учениями, но и в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии. "Освобождая сирийскую землю от бандитов, спасая мирных граждан, наши военнослужащие действовали смело, решительно и эффективно, проявили свои самые лучшие качества, сражаясь в Сирии, защищая интересы нашей страны, интересы России", — добавил Путин.
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Комментарии43
Политика , Армия , Войска , Оружие , Владимир Путин
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