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В Госдуме отреагировали на присвоение украинцами Малевича 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Действующий президент Украины Петр Порошенко у себя в соцсетях заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич является ярким представителем "украинского авангарда". В Госдуме России уже отреагировали на это заявление.
По словам первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, "так не бывает".
"Приписывать его (Малевича) заслуги именно украинскому народу, по меньшей мере, странно, потому что он по национальности совсем не украинец, как мы знаем", — сказала Драпеко в беседе с ФАН.
Драпеко также порекомендовала украинским властям пересмотреть свое отношение к писателям и деятелям искусства, которых хотят вычеркнуть из истории страны из-за связи с Россией. "Начали они с Богдана Хмельницкого, а затем стали бить по всем, кто хоть как-то смотрит в сторону России. Я не понимаю, почему для Малевича сделали исключение? А ведь он работал в Москве, почему его не прокляли на веки вечные?"— задалась вопросом Драпеко, добавив, что Малевич принадлежит к мировой культуре.
Автор "Черного квадрата" Казимир Малевич родился в Киеве в 1879 году. Скончался в Ленинграде в возрасте 56 лет.
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