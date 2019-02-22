МИД сообщил о планах США передать партию оружия венесуэльской оппозиции

"Есть данные о том, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения в одной из восточноевропейских стран крупной партии вооружения и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы", — сообщила она во время брифинга.

По ее словам, речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметах, подствольных и автоматических гранатометах, переносных ЗРК, боеприпасов к стрелковому и артиллерийскому вооружению.