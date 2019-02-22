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МИД сообщил о планах США передать партию оружия венесуэльской оппозиции 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Р-Спорт
В США и НАТО прорабатывают вопрос передачи вооружения оппозиции в Венесуэле, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Есть данные о том, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения в одной из восточноевропейских стран крупной партии вооружения и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы", — сообщила она во время брифинга.
По ее словам, речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметах, подствольных и автоматических гранатометах, переносных ЗРК, боеприпасов к стрелковому и артиллерийскому вооружению.
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Политика , МАРИЯ ЗАХАРОВА , МИД , НАТО , Венесуэла , США
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