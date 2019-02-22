МИД: The Times нарушила миграционное законодательство РФ

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные действия являются прямым нарушением российского законодательства и выглядит вызывающе. Особенно, учитывая тот факт, что британский медиа-регулятор Ofcom сам постоянно выносит предупреждения российским СМИ, обвиняя голословно в отсутствии аккредитации.

«Щепетильное отношение к законодательным аспектам журналистской деятельности, чем так славятся британские СМИ, проявляется избирательно: как правило, только при обсуждении вопросов работы иностранных корреспондентов в Туманном Альбионе. Ждем разъяснений от британского издания», — подчеркнули в МИД.

Ранее News.ru писал, что на сайте британского издания The Times появилась статья некоей Джэнис Тернер под заголовком «Москва — сверкающий город, утративший душу». При этом репортёр не имела официального права заниматься журналистской деятельностью. Сам материал размещен не в личном онлайн-блоге, а на официальном сайте издания.