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МИД: The Times нарушила миграционное законодательство РФ 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД России потребовал немедленных разъяснений от редакции The Times в связи с деятельностью корреспондента издания в Москве, которая работала в российской столице не по рабочей, а туристической визе.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные действия являются прямым нарушением российского законодательства и выглядит вызывающе. Особенно, учитывая тот факт, что британский медиа-регулятор Ofcom сам постоянно выносит предупреждения российским СМИ, обвиняя голословно в отсутствии аккредитации.
«Щепетильное отношение к законодательным аспектам журналистской деятельности, чем так славятся британские СМИ, проявляется избирательно: как правило, только при обсуждении вопросов работы иностранных корреспондентов в Туманном Альбионе. Ждем разъяснений от британского издания», — подчеркнули в МИД.
Ранее News.ru писал, что на сайте британского издания The Times появилась статья некоей Джэнис Тернер под заголовком «Москва — сверкающий город, утративший душу». При этом репортёр не имела официального права заниматься журналистской деятельностью. Сам материал размещен не в личном онлайн-блоге, а на официальном сайте издания.
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Политика , В мире , Европа , МИД , Газета The Times , Москва
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