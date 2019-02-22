Песков сказал, как Путин отметит День защитника Отечества

Президент Владимир Путин 23 февраля примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества; глава государства также возложит венок у могилы Неизвестного солдата, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Песков уточнил, что концерт, который посетит Путин, запланирован на вечер пятницы.

«Он посетит торжественный вечер в Государственном Кремлевском дворце, посвященный Дню защитника Отечества, традиционно выступит там. Завтра, как вы знаете, будет традиционное возложение венка к могиле Неизвестного солдата», — приводит его слова РИА «Новости».

День защитника Отечества отмечается в России ежегодно 23 февраля. Праздник зародился еще в СССР, тогда в этот день праздновали День Советской армии и Военно-морского флота.