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Песков сказал, как Путин отметит День защитника Отечества 

Деловая газета «Взгляд» 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин 23 февраля примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества; глава государства также возложит венок у могилы Неизвестного солдата, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что концерт, который посетит Путин, запланирован на вечер пятницы.
«Он посетит торжественный вечер в Государственном Кремлевском дворце, посвященный Дню защитника Отечества, традиционно выступит там. Завтра, как вы знаете, будет традиционное возложение венка к могиле Неизвестного солдата», — приводит его слова РИА «Новости».
День защитника Отечества отмечается в России ежегодно 23 февраля. Праздник зародился еще в СССР, тогда в этот день праздновали День Советской армии и Военно-морского флота.
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