Россия призвала Совбез ООН немедленно отреагировать в случае провокации в Венесуэле

Совбез ООН обязан немедленно отреагировать в случае провокации в Венесуэле. Об этом заявил постоянный представитель России в организации Василий Небензя.

«Если что-то случится, то Совет Безопасности должен немедленно отреагировать», — отметил российский постпред.

Небензя напомнил коллегам по ООН, что 23 февраля Соединенные Штаты Америки, по мнению российской стороны, могут организовать провокации под видом оказания гуманитарной помощи, в том числе осуществить передачу оружия оппозиции для создания беспорядков.

Вместе с тем влияние группы стран, поддерживающих законную власть Венесуэлы, продолжает расти. Как заявил глава МИД страны Хорхе Арреас, в данный момент эти государства готовят обращение к генеральному секретарю ООН и Совету по правам человека . Министр добавил, что Венесуэла очень благодарна за поддержку.

«Есть целый ряд инициатив, но решение будет принимать не только Венесуэла. Решения будут приниматься коллективно», — цитирует ТАСС Хорхе Арреаса.

Новый этап политического кризиса в Венесуэле начался 23 января, когда оппозиционер Хуан Гуайдо назвал себя временным главой государства. США и их союзники немедленно признали его новый «статус». Официальный Каракас в ответ на это разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Россия, Китай, Мексика, Турция и ряд других государств поддержали законную власть в стране.