Послание Путина разрушает «эффект черных очков»

Главным сигналом в послании президента Федеральному собранию было не только обилие конкретных предложений по «социалке», но и открытое приглашение гражданам поучаствовать в собственной судьбе и будущем страны. К такому выводу пришли участники заседания клуба «Экспертный взгляд», прошедшего в четверг при участии ЭИСИ и газеты ВЗГЛЯД

Сразу после того как президент обратился с посланием к Федеральному собранию, не только искушенные эксперты, но простые граждане, не могли не отметить: нынешнее обращение Владимира Путина, в отличие от прошлогоднего (с его впечатляющей демонстрацией чудес военной техники), оказалось в большей степени социальным, чем «милитаристским». Не вызывает сомнения, что главными адресатами послания были не только и не столько его непосредственные слушатели — депутаты, сенаторы и высокопоставленные чиновники, — но жители глубинки, многодетные родители и другие наши соотечественники, которых обычно принято обозначать бюрократическим термином «социально незащищенные категории граждан».

Символично, что дата послания президента, 20 февраля, совпала с всемирным Днем социальной справедливости — который по инициативе ООН начали отмечать ровно 10 лет назад, — отметил заместитель гендиректора газеты ВЗГЛЯД Михаил Ковалев , который в четверг выступил в роли модератора заседания клуба «Экспертный взгляд». На этой площадке наше издание совместно с Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) собрало экспертов, которые поделились своими впечатлениями от послания президента.

«Послание носило ярко социальный характер», — заметила эксперт по коммуникациям, политконсультант Алена Август, которой по-джентльменски предоставили первое слово. «Очень часто на больших федеральных площадках, в том числе с участием президента, говорится о масштабных проектах, об инновациях, инвестициях, но за всех этим иногда не замечают простых людей, которые каждый день ходят на работу, должны содержать свою семью, решают повседневные проблемы — и этим людям было уделено большое внимание в послании, — заметила Август. — А, поскольку это было сказано президентом, мы понимаем, что это не могло не быть воспринято руководителями регионов».

Кстати, подсчитано, что чаще всего президент в послании использовал слова «человек», «Россия» и «семья».

«Не могу припомнить, когда на уровне высшей власти так часто звучало слово «региональный», — добавил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

В частности, напомним, что, касаясь ключевой для нынешнего послания темы — преодоления бедности, президент упомянул (в качестве положительного примера для других) конкретные регионы, где государство эффективно помогает людям выходить из сложной жизненной ситуации — Калужская, Ульяновская, Томская, Вологодская, Нижегородская области и другие регионы, где начал воплощаться в жизнь социальный контракт для малоимущих.

Но, как заметили участники клуба «Экспертный взгляд», зачастую в комментариях к посланию упускается из виду то внимание, которое президент уделил проблемам регионов — и в частности, словно незамеченным остался блок, посвященный Дальнему Востоку. А ведь глава государства прямо указал: «Это общенациональная задача, это чрезвычайно важное направление нашей работы, стратегическое направление — Восточная Сибирь и Дальний Восток. Надо постоянно иметь это в виду всем ведомствам». Более того, Путин подчеркнул: уже в сентябре во Владивостоке «обсудим, что каждое из федеральных ведомств сделало и делает для Дальнего Востока».

«Обратим внимание на фразу из послания: «Все дальневосточные субъекты федерации должны выйти на уровень выше среднероссийского по качеству жизни людей», — процитировал, обращаясь к участникам заседания, директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев . — Ясно дается понять, что регион достоин отдельного отношения».

«Реплика про Дальний Восток, существенное обращение президента к теме Дальнего Востока, на мой взгляд, это рефлексия тех событий, которые протекали прошлой осенью в этом регионе», — отметил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

По его мнению, «все то отношение населения к процессам, которые там происходили осенью, к процессам, которые вылились вот в эти электоральные… скажем так сложности — все это сформировало именно такую реакцию президента».

В то же время замглавного редактора газеты ВЗГЛЯД Петр Акопов напомнил, что еще в послании 2014 года президент говорил о повороте на Восток. «Нам нужно не просто супер-внимание к Дальнему Востоку. Это тот регион, который в XXI веке должен развиваться быстрее, притягивать к себе больше ресурсов, и от него будет ожидать большую отдачу, — заметил Акопов. — Россия должна переносить свой центр (не весь, конечно) на Восток. XXI век это век Тихоокеанского региона, совершенно понятно…».

Пока же потенциальный «новый фасад» России остается дальней окраиной. «Я недавно ездила на Сахалин. Людям, живущим и работающим в таких условиях — даже в таких погодных условиях, нужны какие-то дополнительные „плюшки“ — бонусы: развитие дорожной сети, социальных объектов и т.д.», — заметила Алена Август. Впрочем, добавила она, перемены к лучшем заметны, в частности в Приморье, «которое, надеюсь, будет подавать пример и другим российским регионам». «Да, например, это Амурская область и Забайкальский край, где проблемы очевидны. Требуются колоссальные усилия для их решения», — заметил Акопов.

Подводя итог «дальневосточному блоку» дискуссии клуба «Экспертный взгляд», Алена Август заметила: «Раз уж солнце всходит на Востоке, то, надеемся, перспективные проекты будут там реализовываться в первую очередь».

Если же говорить о послании в целом, то в каждой из трех частей — международной, экономической и социальной были интересные новации, — возвращаясь к началу беседы, заметил Максим Григорьев. Петр Акопов, в свою очередь заметил: в экономической части послания, можно сказать, революционным стало поручение президента полностью пересмотреть контрольно-надзорное законодательство. По его словам, «если президенту удастся до 2021 года заставить правительство, Госдуму , и всех остальных провести полный пересмотр соответствующего свода нормативных актов, и новый свод будет в два или в три раза меньше, то это уже будет революция».

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский посвятил большую часть своего выступления еще одному важному блоку поручений президента, которые касаются и экономики и «социалки» — речь идет об экологической безопасности.

«Когда мы проводим исследования, то зачастую фиксируем мнение населения: региональная власть не способна в одиночку решить экологические проблемы. А ведь для таких регионов, как, например, Красноярский край или Челябинская область вопросы экологической безопасности оказываются первостепенными для граждан», — отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Задача вывести 12 городов из зоны экологического бедствия и в конце концов оставить потомкам страну в экологически благополучном состоянии — это очень важная задача, которая стоит перед властью», — подчеркнул Потуремский. Напомним, что в эту дюжину наиболее экологически неблагополучных городов входят: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита.

Также эксперт напомнил, Владимир Путин заявил о необходимости «переводить на более чистые экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта». И это, отметим, лишь малая часть экологических тезисов в социальном блоке послания — который, как единодушно признано, был самым объемным в обращении президента.

Экологические проблемы, как и другие общественно значимые вопросы, необходимо обсуждать «в формате треугольника „население — власть — бизнес“, отмечает Виктор Потуремский.

»Из послания следует: верховная власть стоит на стороне граждан, которые, что называется, не хотят дышать таким воздухом, которым они дышат. Важен тезис президента о том, что социальные обязательства, рабочие места и т. д. не должны служить оправданием тяжелой экологической ситуации», — подчеркнул эксперт.

В целом, после пенсионной реформы, состояние общества можно было охарактеризовать как состояние поиска нового общественного договора, отмечает Потуремский. «В этом смысле, как мне кажется, во время послания были обозначены достаточно точно контуры нового общественного договора, договора о взаимоотношениях общества и государства», — подчеркивает эксперт. Поэтому «социальная часть послания имеет столь важное значение», указывает собеседник: ответом на общественный запрос становится адресная помощь государства многодетным семьям и в целом гражданам, которые в такой помощи нуждаются.

С другой стороны, Путин привлекает граждан к участию в собственной судьбе, — заметил профессор ВШЭ Александр Шпунт. В частности, об этом говорило предложение президента к вышедшим на пенсию врачам продолжить свою трудовую деятельность на селе, напомнил эксперт.

«Сейчас у граждан доминирует «эффект черных очков», социологи не дадут соврать», — заметил Фирдус Алиев. — Как можно этот эффект преодолевать?

Только повышать доверие через вовлеченность, через то, чтобы все-таки добиваться конкретных результатов в конкретных вещах. Поэтому послание содержало набор краткосрочных поручений, чтобы все видели: все чаяния и заботы населения учтены.

И проблемы, которые порождают потерю внутренней социальной определенности — эти проблемы будут ликвидированы в очень короткие сроки. А дальше, через решение этих малых вещей — добиваться того, чтобы граждане поверили и в дальнюю перспективу, и вовлеклись в исполнение масштабных проектов».

«Коммуникативная функция, которую послание выполняло, и дальше будет продолжать выполнять, — крайне важна. Оно стало таким завершающим мощным массивом, собравшим воедино все усилия, которые предпринимала власть, — подчеркнул Алиев. — И все проекты, которые развиваются в отдельных отраслях — в образовании, в подготовке кадров, не говоря уже о реализации национальных проектов — оно «сшило воедино».

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом отметил:

«Я бы назвал это послание «посланием национальных интересов».

Эти интересы там четко, ясно просматриваются. Там есть механизмы, там есть понимание, и есть приглашение к тому, что нужно вовлечь всех граждан в соучастие в своей судьбе».