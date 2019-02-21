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Путин поручил улучшить качество воды 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент утвердил перечень поручений, направленных на повышение качества питьевой воды.
Глава государства поручил правительству создать механизм оценки рисков влияния химикобиологических характеристик воды на здоровье с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В том числе нужно актуализировать санитарные нормы и правила в сфере водоснабжения и водоотведения, обеспечить обязательный систематический контроль качества и безопасности питьевой воды у потребителя, а также довести целевые индикаторы обеспеченности селян качественной питьевой водой до показателей, установленных для городского населения.
Региональным властям до октября нужно обеспечить контроль соответствия питьевой воды у потребителя нормативам безопасности и качества, а также обеспечить реализацию в полном объеме организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, мероприятий инвестиционных и производственных программ, прежде всего в части соответствия фактических расходов инвестиционным обязательствам, включенным в тарифы.
Минстрою, ФАС и Роспотребнадзору к ноябрю поручено обеспечить координацию и организационно-методическое сопровождение, а по результатам представить сводный доклад с оценкой результативности реализации инвестиционных и производственных программ, а также с предложениями по повышению их эффективности, улучшению качества питьевой воды и совершенствованию тарифной политики.
До 1 октября Генпрокуратуре поручено проверить соблюдение законодательства о водоснабжении и водоотведении при осуществлении органами исполнительной власти и местного самоуправления полномочий и контрольно-надзорных функций.
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Политика , Генпрокуратура РФ , ВОЗ , Роспотребнадзор , ФАС , Минстрой
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