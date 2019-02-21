Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2019 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Из текста следует, что сборы будут проходить в вооружённых силах, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и федеральной службы безопасности.
Срок прохождения службы — до двух месяцев.
Правительству и органам исполнительной власти субъектов поручено обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий.
Ранее Путин назвал укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил главной задачей российских ВС на текущий год.