Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова отреагировала на новые провокации в Керченском проливе 

Газета.Ru + ещё 5 11 часов назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые провокации в Керченском проливе допускаться не будут, передает РИА «Новости».
Она отметила, что ведется соответствующая дипломатическая работа.
"На второй вопрос уже дало ответ российское руководство. Во-первых, теми действиями, которые были предприняты после первой провокации. Во-вторых, объяснив, что такие же действия, это, безусловно, будет и комментироваться и (будут) предприниматься шаги нашими правоохранительными органами, силовыми структурами. Но такие провокации допускаться не будут", — сказала Захарова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев готовит новую провокацию в Керченском проливе.
Газета.Ru: последние новости
Захарова ответила на предложение Порошенко лишить Россию права вето Путин пошутил про присоединение Крыма EU Reporter проанализировал первое место Путина в индексе "политической воли"
Политика , Видео , МАРИЯ ЗАХАРОВА , СЕРГЕЙ ЛАВРОВ , МИД , МВД , РИА Новости
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Пока вы спали: «Путин сказал то, чего не говорил никогда»
Войска
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал Происшествия
Легендарная сталинская высотка разрушается
Новости Москвы Общество
Киеву отказали в жалобе из-за инцидента в Керченском проливе
В мире Украина
Москве мало не покажется
Погода Новости Москвы
«Книгу бытия» запустил на Луну Израиль
Наука Наука и техника
В километре от Кремля упала автовышка
Новости Москвы Общество
О чем мечтают мужчины перед 23 февраля
Общество
Друга умершей звезды «Глухаря» ужаснула российская медицина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение