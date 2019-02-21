«Провокация»: Лавров об изменениях в конституции Украины

"То, что сейчас с такой гордостью и помпой президент Порошенко подписал закон, обязывающий Украину вступать в НАТО, меня повергло в еще большее сомнение, хочет ли он выполнять минские договоренности", — сказал Лавров.

По мнению Лаврова, это "провокация, направленная на уничтожение минских договоренностей".

19 февраля Порошенко подписал указ о внесении изменений в преамбулу к украинской конституции, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс страны на интеграцию в НАТО.