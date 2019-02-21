«Провокация»: Лавров об изменениях в конституции Украины 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о курсе страны в НАТО провокацией, направленной на срыв минских соглашений, передает РИА "Новости".
"То, что сейчас с такой гордостью и помпой президент Порошенко подписал закон, обязывающий Украину вступать в НАТО, меня повергло в еще большее сомнение, хочет ли он выполнять минские договоренности", — сказал Лавров.
По мнению Лаврова, это "провокация, направленная на уничтожение минских договоренностей".
19 февраля Порошенко подписал указ о внесении изменений в преамбулу к украинской конституции, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс страны на интеграцию в НАТО.