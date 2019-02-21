Слуцкий прокомментировал слова бывшего генсека НАТО о войне в Белоруссии

В четверг, 21 февраля, бывший генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен в интервью для Liga.net заявил, что Белоруссии грозит война, если она не начнёт проводить реформы.

«Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян, — нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе», — приводит его слова РИА «Новости».

Бывший генсек альянса считает, что Россия якобы хочет присоединить Белоруссию и за счёт этого приблизиться к европейским границам. При этом он отметил, что Минску могут помочь западные страны, если он продемонстрирует «переориентацию на свободу и демократию».

По мнению Слуцкого, Расмуссен таким заявлением, вполне возможно, выдал дальнейшие планы Запада по сдерживанию России путём «ампутации» её ближайших союзников и партнёров. «Только Белоруссия, не Украина. Минск „пугалками“ на абордаж не возьмёшь», — отметил парламентарий.

Он добавил, что печальные последствия «украинского сценария» так называемой западной помощи — разрушенная экономика, обнищавшее население и война — не лучшие аргументы для призывов к пересмотру курса.

Депутат заявил, что у Москвы и Минска «самые тесные и братские отношения, основанные на взаимоуважении и равноправии». Россия не вмешивается в дела Белоруссии и не собирается этого делать, как это пытается представить бывший генсек североатлантического альянса, подчеркнул он. «Мы не берём на вооружение „фирменные“ приёмы Вашингтона», — заключил Слуцкий.