Эксперт: Удар «Посейдона» с моря пугает США больше, чем ракетный удар из космоса

«Это последний стимул, заставляющий американских «ястребов» начать с Россией полноценный диалог», — сказал газете ВЗГЛЯД председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев , комментируя слова из обращения президента о сроках спуска на воду подлодки — носителя беспилотника «Посейдон».

«Во-первых, «Посейдон» — это показатель возможностей отечественного кораблестроения, это характеристика нового состояния главной кораблестроительной организации — Объединенной судостроительной корпорации, «Севмаша» и всех, кто с ним кооперировался», — сказал капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

Он уверен, что «Посейдон» — «это удар по скептикам».

«Они говорили, что в этой сложнейшей и давно занятой нашими западными «партнерами» сфере мы вряд ли что-то прорывное сделаем, — отмечает Ненашев. — Теперь есть то, что реально можно оценить». Полигонные испытания свидетельствуют о том, что «это все, как говорится, не просто на слайдах есть, а теперь есть в металле».

«Во-вторых, можем смело говорить, что уровень профессиональной подготовки как кораблестроителей и проектировщиков, так и моряков-подводников ВМФ России таков, что они могут применить это оружие для защиты нашей страны хоть завтра», — сказал Ненашев.

Ссылаясь на западную аналитику, он отметил, что возможный удар «Посейдона» с моря пугает США больше, чем, к примеру, нанесение ракетных ударов из космоса.

«Когда американцы просчитывают, как исчезнут их самые важные города — они приходят к выводу, что с русскими лучше договариваться. «Посейдон» — тот последний стимул, заставляющий американских ястребов начать с Россией полноценный диалог. Хорошим словом и «Посейдоном» можно добиться большего, чем просто хорошим словом» — иронизирует Ненашев.

О том, что «Посейдон» скоро поступит в войска Владимир Путин заявил в своем послании к Федеральному собранию.

«Уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подлодка, носитель этого беспилотного комплекса. Работа идет по плану», — цитирует его РИА Новости.

После выступления президента министр обороны Сергей Шойгу рассказал подробнее об успешных полигонных испытаниях «Посейдона». Кадры этих испытаний продемонстрировало министерство обороны

Впервые о разработанном подводном беспилотнике президент заявил в прошлом году. Путин тогда отметил, что подобные аппараты могут двигаться на большой глубине, на межконтинентальную дальность, со скоростью, кратно превышающую скорость современных подлодок. При этом подводные беспилотники, теперь получившие название «Посейдон», могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами.

Напомним, название для морского беспилотника выбрали в ходе конкурса Минобороны. Кроме «Посейдона» для беспилотника рассматривали варианты «Язь» и «Кракен». Скорость «Посейдона» — 200 км/ч, максимальная глубина — 1000 м. Это гарантирует их неуязвимость.