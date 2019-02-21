Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от Интернета

Президент России Владимир Путин заявил, что существует теоретическая угроза отключения России от интернета, поэтому необходимо создавать независимые сегменты.

"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме. Я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон", — сказал Путин в среду на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

По его словам, это как экономический, так и политический ущерб, пострадают интересы спецслужб.

"Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут", — сказал Путин.