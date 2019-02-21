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Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от Интернета 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Президент России Владимир Путин заявил, что существует теоретическая угроза отключения России от интернета, поэтому необходимо создавать независимые сегменты.
"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме. Я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон", — сказал Путин в среду на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.
По его словам, это как экономический, так и политический ущерб, пострадают интересы спецслужб.
"Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут", — сказал Путин.
"Я думаю, что они 100 раз подумают, прежде чем это сделать, но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят", — отметил он.
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