Путин: у РФ и США есть взаимные претензии, но не на уровне Карибского кризиса

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что существующее взаимодействие военных России США будет использовано для того, чтобы в мире не создавать кризисов, подобных Карибскому. "У нас в целом по военной линии неплохие контакты, рабочий уровень, есть над чем совместно работать, работают специалисты", — сказал Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ. По его словам, идут регулярные контакты. "Вот по Сирии же работают вместе. Да, проблемы есть, они создают все больше и больше этих проблем, но есть и механизмы, и инструменты совместной работы над этими проблемами", — сказал Путин. Он добавил: "Я надеюсь, что они будут использованы для того, чтобы в мире не создавалось никаких новых кризисов типа Карибского кризиса. Нет для этого никаких оснований".