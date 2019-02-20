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Путин: у РФ и США есть взаимные претензии, но не на уровне Карибского кризиса 

ТАСС + ещё 4 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что существующее взаимодействие военных России и США будет использовано для того, чтобы в мире не создавать кризисов, подобных Карибскому.
"У нас в целом по военной линии неплохие контакты, рабочий уровень, есть над чем совместно работать, работают специалисты", — сказал Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.
По его словам, идут регулярные контакты.
"Вот по Сирии же работают вместе. Да, проблемы есть, они создают все больше и больше этих проблем, но есть и механизмы, и инструменты совместной работы над этими проблемами", — сказал Путин.
Он добавил:
"Я надеюсь, что они будут использованы для того, чтобы в мире не создавалось никаких новых кризисов типа Карибского кризиса. Нет для этого никаких оснований".
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Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Конфликты , Оружие , США , ВЛАДИМИР ПУТИН
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