Косачёв прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Сенатор отметил, что послание президента было весьма конкретно и направлено, в первую очередь, на решение внутренних проблем страны — развитие экономики и национальной безопасности.

«Для меня самым важным в послании была идея того, что Россия сможет продолжать существовать как государство только при сохранении своего суверенитета. А для этого необходимо добиться прогресса в экономике, социальной сфере и, конечно, безопасности — прежде всего, для защиты своих граждан», — заявил Косачёв.

При этом, по словам Косачёва, Россия заинтересована в мировой стабильности и всегда открыта к диалогу с Западом.

Ранее Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что суверенность Российской Федерации — это аксиома.