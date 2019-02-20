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Косачёв прокомментировал послание Путина Федеральному собранию 

RT на русском 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Сенатор отметил, что послание президента было весьма конкретно и направлено, в первую очередь, на решение внутренних проблем страны — развитие экономики и национальной безопасности.
«Для меня самым важным в послании была идея того, что Россия сможет продолжать существовать как государство только при сохранении своего суверенитета. А для этого необходимо добиться прогресса в экономике, социальной сфере и, конечно, безопасности — прежде всего, для защиты своих граждан», — заявил Косачёв.
При этом, по словам Косачёва, Россия заинтересована в мировой стабильности и всегда открыта к диалогу с Западом.
Ранее Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что суверенность Российской Федерации — это аксиома.
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