Haqqin (Азербайджан): в Кремле не Сталин или Хрущев, а Путин

Haqqin (Азербайджан) вспоминает, что это далеко не первая попытка Комментируя развитие ситуации вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2» и попыток Вашингтона и его европейских партнеров воспрепятствовать его завершению, авторизданиявспоминает, что это далеко не первая попытка США «задушить» экономическое развитие России , а в прошлом — СССР.

Сколько их было в общей сложности — санкций против России? Не помните? Придется напомнить. Столько раз Америка их применяла… Пожалуй, и я могу ошибиться. Давайте обратимся к источникам.

Итак, блокады, эмбарго, разрыв соглашений

В ходе первых санкций — не поверите — чуть ли не на второй день после Октябрьской революции — в октябре 1917 г. США вместе со всеми членами Антанты принялись душить Советскую Россию — началась экономическая блокада. (Интересно, если б это удалось, США реставрировали бы царский трон, вернули бы Николая? Или привезли претендента на царский престол из Калифорнии? Над этим как-то не принято размышлять. А зря.)

Идем дальше: в 1931-м США запретили импорт советских пиломатериалов, в 1939 объявили так называемое «моральное эмбарго» на торговлю с СССР. Кстати, «моральное эмбарго» американцы вынуждены были отменить в 1941 г., когда в США и слепому стало ясно, что СССР волей исторических обстоятельств трансформируется в потенциального союзника в неизбежной войне с гитлеровской Германией

Сталин и Рузвельт

Не успел Сталин покончить с Гитлером, как американцы вновь взялись за старое — объявили громогласно холодную войну и перво-наперво перекрыли Советам доступ к передовым технологиям и высокотехнологичной продукции. Как по-вашему, уважаемый читатель, сколько лет действовал этот закон против страны, спасшей мир от фашизма? Не удивляйтесь — без малого полвека — с 1946 до 1994 года!

В 1951 г. Соединенные Штаты расторгли соглашение с советским правительством о торговле 1937 г.

В 1974 г. была принята печально знаменитая поправка сенатора Генри Джексона и члена Палаты представителей Чарльза Вэника, лишившая СССР режима наибольшего благоприятствования, затем началась «нефтяная война» США против СССР — американские законодатели расценили активное продвижение СССР на нефтегазовом рынке как «военную угрозу». Так сколько же раз Америка вместе со своими послушными европейскими союзниками воевала против России?

Я насчитал их восемь, американских войн. Нынешняя, получается, девятая.

Пожалуй, хватит воспоминаний об американском «Не пущать!» И все же, с чего это вдруг американцы взъелись на Путина. Чем не угодил? Ведь в Кремле не Ленин, не Сталин, и даже не Хрущев. Нынешний правитель всего-то предлагает делиться той же самой нефтью, да и газом и прочими несметными богатствами одной шестой части Земли в соответствии с международными законами. Ан-нет: «Чего в Крым сунулись»? И это про полуостров, который еще Потемкин отвоевал, между прочим, у Турции! Сами турки об этом деликатно не напоминают. Помнят, как и все в Европе, что с русскими они препирались у своих брегов еще при царице Екатерине — ХVIII век (!). А что делают в Черном море американские военные корабли? А? Не очередного ли Горби ищут? Сочувствуем, жаль, конечно, что Горби слишком рано ушел. С ним американцы сибирской нефтью нынче распоряжались бы как с залежами Аляски и не было бы всей этой мировой свистопляски…

«Скажи мой друг, что дальше?»

А дальше — самое страшное. Представьте, к экономическим санкциям присоединяются европейцы — все 50 независимых государств, за ними следуют вся Азия вместе с Китаем, и даже африканцы вместе с Израилем, плюс Латинская Америка, дружно с незапамятных времен ненавидящая США! Мне так и видится иногда: исхудавший от недоедания, престарелый Владимир Путин , поздравляя третьего по счету после Трампа президента, подносит трясущимися руками к глазам готовый текст из одной строчки и медленно, по слогам цитирует бессмертные рубаи Омара Хайяма: «Скажи, мой друг, что дальше?» И чем ответит в этом случае Америка? Примется рассказывать, мол, только что к американским санкциям присоединились все население Островов Питкэрн, все до одного 122 питкеринца?

А не случится ли с нынешней санкционной политикой США то же, что когда-то произошло с блокадой СССР?

— Слыхал: теперь американцы против нас пошли. Выходит опять война?— с этим вопросом ко мне пристали ранним утром 1951 года мальчишки нашего двора. Нам тогда было по 10-11 лет. Нынче мне под восемьдесят, и Америка вновь грозится войной. На сей раз против… газопровода «Северный поток — 2», который с нетерпением и давно ждут в ЕС (?!).

В порядке информации: с лета текущего года компания «Норд стрим — 2» приступила к укладке газопровода «Северный поток — 2», по которому Россия намерена поставлять газ в Германию, о чем была достигнута межправительственная договоренность. Напомним, мгновенно оказавшийся в центре внимания международной прессы газопровод состоит из двух веток c проектной мощностью 55 миллиардов кубометров в год. За сим раздался крик отчаянья в Киеве, где украинский Нафтогаз заявил, что в результате реализации российского проекта Незалежная будет терять около 3 миллиардов долларов ежегодно. Дабы не допустить этого, Киев призвал на помощь Евросоюз, апеллируя к тому, что Москва, мол, «ставит под угрозу безопасность ЕС». И тут, как давно догадывались и в Москве, и в Берлине, на сцену вышел главный игрок интриги — Вашингтон. Как выяснилось, Госдеп совместно с Белым домом готовится применить против трубопровода разработанный к данному случаю проект санкций. В Берлине, естественно, заволновались. Не стоит нервничать, заверила Москва. В случае применения санкций мы готовы самостоятельно профинансировать «Северный поток — 2», заверил, как сообщалось, Путин канцлера Меркель. А канцлер и без того знает, что трубопровод укладывается ударными темпами, что для своевременного завершения работ российская сторона задействовала около 20 судов. Согласитесь, это звучало убедительно, особенно в сочетании с готовностью к самостоятельному финансированию.

У каждого своя игра

Еврокомиссия может запретить Газпрому использовать «Северный поток — 2" больше чем наполовину, оставив другую половину для потенциальных „третьих лиц"“. Это — всего лишь газетное сообщение. Однако цитируемый „Коммерсант“ — очень уж информированный печатный орган Москвы.

А что же Германия, фрау Меркель, кровно заинтересованная в переброске российского газа к балтийским берегам? Для этого она должна будет заручиться поддержкой ведущих европейских государств, разъясняют информированные аналитики, а вместе с ними их московские коллеги. Увы, аналитики приходят к малоутешительным выводам: судьба газопровода оказывается привязанной к труднопреодолимой европейской бюрократии, потому как потребуется согласие не только Еврокомиссии, но и комитета. Тут одним трубоукладчиком проблему не решить…

Пока мы тут размышляли о том, чем может кончиться эта бюрократическая возня, к которой похоже, не оказались готовы эксперты, Москве пришел новый привет от упоминавшийся европейской бюрократии. Поправки в газовую директиву одобрены Европарламентом , Еврокомиссией и Советом ЕС . 20 февраля документ поставлен на повторное голосование в Совете ЕС. Все эксперты, хорошо знающие цену бюрократическим процедурам ЕС, не сомневаются в благоприятном для Еврокомиссии исходе голосования. Короче говоря, закон будет одобрен. И уже весной, а если быть точным — в стремительно приближающемся мае он вступит в силу. Согласится ли Москва использовать возможности столь дорогостоящего объекта лишь наполовину? Судя по последним сообщениям, у Москвы своя тактика — она слушает да ест: министр энергетики РФ Александр Новак заявил только что „в совокупности уложено порядка 700 км газопровода из 1224 км, то есть больше половины“.

Александр Новак встречался c министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. В ходе беседы министры обсудили различные аспекты энергетического сотрудничества, включая последние поправки в „Газовую директиву“ ЕС…

Что это: абсолютное взаимопонимание или затишье перед бурей?