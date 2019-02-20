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Крым готов к решению поставленных Путиным задач, заявил Аксенов 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крым готов к решению задач, которые озвучил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Сегодняшнее послание — не только юбилейное, но и беспрецедентное по количеству и масштабам социальных инициатив… Крым готов к решению задач, поставленных главой государства. Правительство республики в ближайшее время разработает план реализации положений послания с определением сроков и исполнителей", — написал Аксенов в Facebook.
По его словам, президент в послании затронул все главные проблемы, волнующие граждан, и "четко обозначил пути и сроки их решения". Аксенов отметил, что для Крыма, как и для других регионов России, огромное значение имеют инициативы президента по поддержке семей с детьми, пенсионеров, работников бюджетной сферы, по преодолению бедности.
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