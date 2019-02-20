В НАТО заявили об угрозе в послании Путина

В НАТО обратили внимание на «угрозы» в послании Путина

В заявлении заместителя представителя НАТО Пирса Казалета говорится, что слова, сказанные президентом России перед Федеральным собранием, приняты к сведению, но его угрозы неприемлемы.

В НАТО призвали российскую сторону вернуться к соблюдению ДРСМД и «подлежащим верификации образом уничтожить ракеты средней дальности».

Представитель альянса также прокомментировал встречные обвинения со стороны России в нарушении ДРСМД.

«Российские обвинения против системы противоракетной обороны НАТО — это явная попытка отвлечь внимания от нарушения (Россией — ИФ) ДРСМД. Эти обвинения — давние и безосновательные», — говорится в заявлении.

Казалет также подчеркнул, что у НАТО нет намерений размещать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования.

Ранее в среду президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил, что США прямо и грубо нарушили положения ДРСМД, запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая в Румынии и в Польше пусковые установки. При этом, по словам президента, США используют надуманные обвинения в адрес РФ, чтобы выйти из договора.