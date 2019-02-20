В НАТО заявили об угрозе в послании Путина

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В НАТО обратили внимание на «угрозы» в послании Путина 

Рамблер + ещё 21 1 час назад
В НАТО назвали неприемлемыми угрозы президента России Владимира Путина нацелить ракеты на страны альянса, передает «Интерфакс».
В заявлении заместителя представителя НАТО Пирса Казалета говорится, что слова, сказанные президентом России перед Федеральным собранием, приняты к сведению, но его угрозы неприемлемы.
В НАТО призвали российскую сторону вернуться к соблюдению ДРСМД и «подлежащим верификации образом уничтожить ракеты средней дальности».
Гость упал на пол перед началом выступления Путина
Представитель альянса также прокомментировал встречные обвинения со стороны России в нарушении ДРСМД.
«Российские обвинения против системы противоракетной обороны НАТО — это явная попытка отвлечь внимания от нарушения (Россией — ИФ) ДРСМД. Эти обвинения — давние и безосновательные», — говорится в заявлении.
Казалет также подчеркнул, что у НАТО нет намерений размещать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования.
Ранее в среду президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил, что США прямо и грубо нарушили положения ДРСМД, запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая в Румынии и в Польше пусковые установки. При этом, по словам президента, США используют надуманные обвинения в адрес РФ, чтобы выйти из договора.
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Политика , Армия , Видео , В мире , Войска , ВЛАДИМИР ПУТИН , НАТО , Интерфакс
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